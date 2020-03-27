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В Чунском районе загорелся многоквартирный дом

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Чунском районе загорелся многоквартирный дом
фото: pixabey

В посёлке Чунский в ночь на 23 марта загорелся многоквартирный дом. Из него эвакуировали восемь человек, из них – трое детей. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Огонь занялся в 1.45 в одном из пятиэтажных домов на улице 50 лет Октября. Загорелась квартира на третьем этаже. До прибытия пожарных подразделений по маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 11 человек, говорят в  ГУ МЧС по Иркутской области. Жильцам верхних этажей сделать это не удалось из-за сильного задымления в подъезде.

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