В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в пятиэтажном доме

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27 марта 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

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По официальной информации, взрывчатых веществ на месте трагедии не обнаружено. Предполагается, что взрыв произошел из-за газового баллона. Мужчина, который пронес его в дом, задержан.

Напомним, 26 марта, в Магнитогорске, по адресу: Доменщиков, 19, произошло возгорание в квартире № 74 на втором этаже На момент прибытия пожарных просили о помощи люди с третьего, четвертого, пятого этажей. В результате пожара два человека погибли — женщина 1951 года рождения и мальчик 2006 года рождения. Еще двое человек находятся в больнице — мужчина 1963 года и 1,5 годовалый мальчик, очень сильно пострадавший от ожогов. Всего на пожаре спасен 31 человек и 6 детей. Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Челябинской области, задержан 44-летний мужчина, который пронес газовый баллон в квартиру.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, членам семьи погибших будет выплачен один миллион рублей компенсации на одного погибшего. 400 тысяч рублей будет выплачено людям, получившим средний вред здоровью. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества составит 50 тысяч рублей, с полной — 100 тысяч рублей. Известно, что жильцам дома разрешили вернуться в свои квартиры. Администрация города вместе с жильцами квартир начала осмотр всех помещений пострадавшей части дома.

Алексей Текслер подчеркнул, что держит расследование этого дела на личном контроле. В Магнитогорске введен режим ЧС для оперативного оказания помощи пострадавшим.