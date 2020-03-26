Хоккеиста любительской команды Евгения Ермишина избили в ресторане Видного

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26 марта 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

На 30-летнего Евгения Ермишина в одном из ресторанов Видного напали неизвестные и избили его до состояния комы. Сейчас спортсмен находится в реанимации с переломом основания черепа, сильнейшими гематомами и ушибами. Ермишину уже сделали две трепанации. По мнению родителей и адвоката хоккеиста, причина драки носит криминальный характер.

Ни на счет драки, ни на счет самочувствия Евгения не знаю, – говорит знакомый пострадавшего хоккеиста Иван Бузин. – Говорят, что положительная динамика есть. Я очень надеюсь, что все будет хорошо.