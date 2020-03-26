В Заларинском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом

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26 марта 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Возле поселка Делюр в Заларинском районе пассажирский автобус слетел с дороги в лес. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, дорожный инцидент произошел 21 марта около 5 часов утра.

По предварительным данным водитель уснул за рулем и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в лесной массив. Никто из пассажиров не пострадал, 50-летний водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего в автобусе было 40 пассажиров, он следовал по маршруту Железногорск-Илимский-Иркутск.