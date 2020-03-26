В Свирске автомобилист сбил школьника на велосипеде

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 марта 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Свирске 22 марта на перекрестке на улице Олега Кошевого 11-летний велосипедист столкнулся с иномаркой. В результате случившегося мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по факту аварии проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает всех автолюбителей сохранять бдительность. В настоящий момент на улицах достаточно большое количество детей катаются на велосипедах, самокатах, роликах, и к сожалению, не все обладают хорошими навыками управления этими средствами передвижения. Относитесь более снисходительно к их юному возрасту и проявляйте терпение, – напоминают в полиции.