Нарушившего карантин по коронавирусу мужчину съел крокодил

В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает The New York Post.
В стране ранее был введен режим строгого карантина в связи с коронавирусом. Однако мужчина нарушил запрет и отправился на рыбалку на реку Нйабаронго, где на него напала рептилия. Отмечается, что нарушитель был съеден крокодилом. Факт гибели рыбака подтвердил мэр города.
В Руанде на сегодняшний день зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19, летальных случаев нет.
При этом, по сообщениям СМИ, еще двое нарушителей строгого карантина были застрелены полицейскими в ходе перепалки со стражами порядка.