Нарушившего карантин по коронавирусу мужчину съел крокодил

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26 марта 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Руанде житель города Камони нарушил режим карантина и был убит крокодилом, сообщает The New York Post.

В стране ранее был введен режим строгого карантина в связи с коронавирусом. Однако мужчина нарушил запрет и отправился на рыбалку на реку Нйабаронго, где на него напала рептилия. Отмечается, что нарушитель был съеден крокодилом. Факт гибели рыбака подтвердил мэр города.

В Руанде на сегодняшний день зафиксировано 40 случаев заражения COVID-19, летальных случаев нет.

При этом, по сообщениям СМИ, еще двое нарушителей строгого карантина были застрелены полицейскими в ходе перепалки со стражами порядка.