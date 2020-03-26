В Венеции обнаружен один из древнейших мечей в мире

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26 марта 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Меч из музея итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени оказался старше примерно на четыре тысячи лет, чем был датирован. Исследования проводила студентка – археолог Виттория Далль’ Армеллина. Ей удалось установить, что оружие относится не к Средневековью, а к бронзовому веку.

Экспонат из монастырского музея был обнаружен восточной Турции на берегу Черного моря. Исследовательница из венецианского университета Ка-Фоскари обратила внимание на сходство меча с оружием бронзового века, когда мечи только изобрели.

Результаты двухгодичных исследований подтвердили правильность выводов Виттории Далль’ Армеллины. Возраст экспоната - около пяти тысяч лет. Артефакт изготовлен из сплава меди и мышьяка. Этот состав предшествовал изобретению бронзы.