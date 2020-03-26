В Венеции обнаружен один из древнейших мечей в мире

Меч из музея итальянского монастыря Сан-Лазарро-Дельи-Армени оказался старше примерно на четыре тысячи лет, чем был датирован. Исследования проводила студентка – археолог Виттория Далль’ Армеллина. Ей удалось установить, что оружие относится не к Средневековью, а к бронзовому веку.
Экспонат из монастырского музея был обнаружен восточной Турции на берегу Черного моря. Исследовательница из венецианского университета Ка-Фоскари обратила внимание на сходство меча с оружием бронзового века, когда мечи только изобрели.
Результаты двухгодичных исследований подтвердили правильность выводов Виттории Далль’ Армеллины. Возраст экспоната - около пяти тысяч лет. Артефакт изготовлен из сплава меди и мышьяка. Этот состав предшествовал изобретению бронзы.