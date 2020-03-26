На севере Москвы произошел взрыв в медицинской лаборатории рядом с подстанцией

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26 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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В четверг утром медицинское оборудование взорвалось в лаборатории, расположенной рядом с электроподстанцией. Инцидент произошёл на севере Москвы.

Известно, что в 09:56 по московскому времени поступила заявка на загорание в административном здании по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43Г, строение 1. По сообщениям, произошел хлопок медицинского оборудования с последующим возгоранием на площади 0,5 кв. м. Пожар ликвидировали.

Предварительно, капитальные конструкции здания не повреждены, взрывом выбило только двери. Во время происшествия эвакуировали 200 человек.

Ранее в Томске крупный пожар на кровле административного здания удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров.