Москвич скончался в операционной после ринопластики

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26 марта 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Операция по ринопластике проходила в одной из частных клиник Москвы. Мужчина хотел исправить перегородку носа.

Пациентом клиники был 37-летний мужчина по имени Артем. Перегородка исправлялась под общим наркозом, после операции он пришел в себя, но через некоторое время перестал подавать признаки жизни, сообщил источник в правоохранительных органах.

Пациент очнулся после наркоза и начал выдергивать трубку дыхательного аппарата вместе с капельницей. Началась дыхательная недостаточность и перестало работать сердце. Медперсонал клиники пытался вернуть мужчину к жизни, но спасти его не удалось. Смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения мозга и сердечной недостаточности.



