Москвич скончался в операционной после ринопластики

Операция по ринопластике проходила в одной из частных клиник Москвы. Мужчина хотел исправить перегородку носа.
Пациентом клиники был 37-летний мужчина по имени Артем. Перегородка исправлялась под общим наркозом, после операции он пришел в себя, но через некоторое время перестал подавать признаки жизни, сообщил источник в правоохранительных органах.
Пациент очнулся после наркоза и начал выдергивать трубку дыхательного аппарата вместе с капельницей. Началась дыхательная недостаточность и перестало работать сердце. Медперсонал клиники пытался вернуть мужчину к жизни, но спасти его не удалось. Смерть наступила в результате острого нарушения кровообращения мозга и сердечной недостаточности.