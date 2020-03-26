Рабочий упал с девятого этажа на стройке в Петербурге

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26 марта 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото:pixabey

Мужчину, упавшего с девятого этажа строящегося дома, спасти не удалось. Умерший работал в одной из строительных компаний Петербурга.

Очевидец происшествия сообщил в полицию, что 24 марта из дома №9 на улице Альбуминная выпал человек. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины. Им оказался уроженец Азербайджана, сообщает источник в правоохранительных органах.

Погибший работал в компании штукатуром. Мужчина выпал с девятого этажа, где проводил отделочные работы в строящемся доме. Документы, подтверждающие личность погибшего, находились при нем. В настоящий момент полицейские устанавливают место проживания мужчины.