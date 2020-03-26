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Мужчина скончался после наезда иномарки на пешеходном переходе в Мурманске

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Мужчина скончался после наезда иномарки на пешеходном переходе в Мурманске
фото:pixabey

Несчастный случай, оборвавший жизнь 21-летнего мужчины, произошел поздно вечером 24 марта в Мурманске. Водитель сбил переходившего дорогу пешехода.

Инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко сообщил, что водитель за рулем  наехал на молодого человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда 21-летний житель Мурманска скончался на месте. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла помочь ему. Проводится проверка по факту смертельного ДТП.

 

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