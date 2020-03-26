Активность радиобуя зафиксирована в Черном море, два судна направлены на поиск пилота Cу-27

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26 марта 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Су-27, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Активность радиобуя зафиксирована в Черном море. На поиск пилота упавшего вчера самолета СУ-27 направлены два судна. Есть надежда, что военный летчик в море на резиновой лодке.

Истребитель Су-27 пропал с радаров в среду, 25 марта, в 20:10, выполняя плановые полеты. Минобороны сообщило, что истребитель упал в акватории Черного моря . Поиск летчика был затруднен из -за плохих погодных условий. По данным Минобороны, к месту происшествия сразу были направлены три судна.

В Росморречфлоте сообшили, что сегодня в 5.25 от морского спасательного подцентра Севастополь получена информация об активности радиобуя, координаты зоны ответственности севастопольской.

Туда направлены два проходивших в этом районе судна. Есть надежда, что речь идет о предполагаемой точке, где находится резиновая лодка с летчиком.