Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Камчатке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 марта 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду, 25 марта, днем (по местному времени) в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. По данным Камчатскогоо филиала Геофизической службы Российской академии наук, землетрясение 14.49 (5 49 мск) магнитуда 7, 6 произошло в 463 километрах от Петропавловска-Камчатского.

О пострадавших не сообщается. Данные будут уточняться. Эпицентр землетрясения находился в 228 километрах восточнее острова Онекотан. В четырех районах Камчатки жители ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.

Начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова сообщила об объявлении тревоги цунами на Курилах. Подход волны цунами к Курилам, по данным МЧС, ожидается в 15.04 по местному времени (07.04 мск). В Сахалинском центре цунами считают, что высота волны будет "от слабой до умеренной".

На острове Парамушир началась эвакуация жителей.