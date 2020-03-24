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В Подмосковье пенсионерка утонула в колодце канализации

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Подмосковье пенсионерка утонула в колодце канализации
Фото: pixabay.com

В Московской области спасатели нашли тело пропавшей пенсионерки. 73-летняя женщина утонула в колодце канализации в подмосковном городе Одинцово.

Отмечается, что несколько дней назад в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступила информация о пропаже пожилой женщины. Пенсионерку искали два дня, в результате ее тело обнаружили утонувшей в одном из колодцев ливневой канализации Северного обхода Одинцово, который оказался открытым.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

АБ

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