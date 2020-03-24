В Подмосковье пенсионерка утонула в колодце канализации

В Московской области спасатели нашли тело пропавшей пенсионерки. 73-летняя женщина утонула в колодце канализации в подмосковном городе Одинцово.
Отмечается, что несколько дней назад в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступила информация о пропаже пожилой женщины. Пенсионерку искали два дня, в результате ее тело обнаружили утонувшей в одном из колодцев ливневой канализации Северного обхода Одинцово, который оказался открытым.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.