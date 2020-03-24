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Пять человек пострадали в ДТП на трассе под Новочеркасском

, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Пять человек пострадали в ДТП на трассе под Новочеркасском
фото: pixabey

Серьезная авария произошла на трассе в Ростовской области. Пострадали все участники ДТП, им потребовалась госпитализация.

Авария произошло на трассе М4  в Ростовской области. По предварительным данным, 38-летний водитель Hyundai Sonata не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В ДТП пострадали пять человек.

Водитель и четверо его пассажиров были госпитализированы прибывшими на место скорой медицинской помощи. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. Они пытаются воссоздать все детали произошедшего и найти причину ДТП.

СЕ

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