В Ивантеевке агрессивный хулиган убил таксиста

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 марта 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Пожилой таксист скончался после одной из поездок со скандальной пассажиркой. Горячий молодой мужчина вступился за свою подругу, которая отказалась оплачивать услуги такси.

Ничего не предвещало беды однажды вечером, когда шофер приехал на вызов. В салон села девушка и по пути призналась водителю, что денег у нее нет, а значит, таксист останется без оплаты. Клиентка и шофер начали бурно выяснять отношения, пока, наконец, девушка не попросила подвезти к кафе, где ее ждал парень. Водитель надеялся получить от парня оплату, однако получил он совсем другое.

Пассажирка нажаловалась своему другу на водителя, который никак не хотел войти в ее положение, и конфликт разгорелся с новой силой. Защитником безденежной пассажирки оказался 27-летний гражданин Армении. Он ударил шофера, который был более чем в два раза старше его, в лицо. От удара мужчина упал и стукнулся затылком об асфальт. Больше таксист не видел ни горе-пассажирку, ни ее агрессивного заступника.

Вернувшись домой, пострадавший почувствовал головокружение, тошноту, открылась рвота. Сын мужчины вызвал медиков. Этой же ночью таксист скончался в стационаре.