В Батайске мужчина пострадал, когда заступался за пенсионерку

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24 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bataysk-gorod.ru.

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В Батайске произошел инцидент. К пожилой женщине, которая сидела во дворе на лавочке, подошел пьяный мужчина и стал хамить. Сосед из того же подъезда пришел на помощь пенсионерке, заступился за нее и попытался утихомирить дебошира.

Но тот выхватил нож и нанес несколько ударов заступнику. Пострадавшего забрали в больницу и уже выписали на этой неделе.

Пока неизвестно, какие меры будут предприняты к злоумышленнику.

Ранее управлением Роспотребнадзора по Ярославской области привлечена к административной ответственности гражданка, которая вернулась из зарубежной страны. Известно, что женщина пренебрегла режимом изоляции.