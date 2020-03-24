В Свердловской области спасатели МЧС эвакуировали со льдины 350 рыбаков

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24 марта 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

Зимняя рыбалка. Фото: Pixabay.com

Несколько сотен любителей зимней рыбалки оказались на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище в Свердловской области. ГУ МЧС региона провело спасательную операцию.

Информация о том, что на Белоярском водохранилище откололась льдина с рыбаками, поступила в ГУ МЧС России по Свердловской области в 11.15 местного времени. На дрейфующей льдине площадью около полукилометра оказалось более 200 рыбаков, требовалась эвакуация.

На помощь рыбакам выдвинулись спасатели Службы спасения г. Заречного и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (18 человек и 3 плавсредства), а также группировка спасателей из Екатеринбурга (6 человек и 2 плавсредства). Эвакуация людей со льдины продолжалась больше часа.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасательная операция была завершена в 12.38 местного времени. На берег успешно эвакуировано 350 рыбаков. Ни одного пострадавшего нет, а МЧС России в который раз напоминает, что выход на весенний лед опасен для жизни.