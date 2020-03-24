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В Петербурге госпитализирован подросток, в которого неизвестные бросили петарду

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Петербурге госпитализирован подросток, в которого неизвестные бросили петарду
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Подросток попал в больницу с ожогами, после того как в Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестные бросили в него петарду. Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
 
В полицию Выборгского района сообщение о госпитализации в медучреждение 15-летнего молодого человека поступило сегодня утром.
 
Сообщается, что у пострадавшего выявлены ожоги, он находится в состоянии средней степени тяжести. Подросток уточнил, что петарду в него бросили двое неизвестных у одного из домов на улице Композиторов. По факту случившегося проводится проверка.
ЕТ

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