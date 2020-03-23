Анонимы заявили о «минировании» двух пассажирских самолетов, следовавших из Москвы

Неизвестные в понедельник, 23 марта, заявили о "минировании" двух пассажирских самолетов. Один из них следовал из Москвы в Екатеринбург, а другое воздушное судно летело из столицы России в Тюмень.

Соответствующую информацию предоставил сегодня вечером источник в правоохранительных органах, который отметил, что ситуация аналогична прошлым " минированиям ". Известно, что оба летательных аппарата приземлились в городах назначения.

Напомним, в марте в России не раз сообщалось о "бомбах" в самолетах, которые выполняли внутренние рейсы. Угроза взрыва ни разу не была подтверждена.