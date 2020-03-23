На Алтае в ДТП погибли два человека

ДТП произошло около 3 часов дня на 29 км трассы "Белоярск-Заринск". В результате столкновения погибли две пассажирки, которые находились на передних сидениях автомобилей. Прибывшая на место "скорая" попыталась сделать все возможное.
Пассажир и водитель иномарки были госпитализированы в больницу №1 Барнаула. Ребенок, который находился в момент аварии в детском кресле автомобиля, был госпитализирован в Заринскую городскую больницу. Сотрудники областной Госавтоинспекции выясняют все детали происходящего ДТП и пытаются воссоздать цепочку событий. Спецслужбы проводят проверку по факту произошедшей аварии.