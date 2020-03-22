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Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы
фото:pixabey

Посол Финляндии едва не пострадал в центре Москвы. На его автомобиль со строящегося здания упало стекло. Инцидент произошел вечером 17 марта на Новом Арбате. Когда служебная машина посольства Финляндии проезжала в арку одного из домов, на неё упало стекло с реконструируемого участка здания.

В результате ЧП ни водитель, ни сам посол не пострадали. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить, почему строительные работы в самом центре Москвы проводятся без соблюдений необходимых мер безопасности.

СЕ

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