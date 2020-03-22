Названа предварительная причина ДТП в Тамбовской области, в котором погибли три человека

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22 марта 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта МЧС

В Тамбовской области, по предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия с участием двух пассажирских автобусов названы осложненные погодные условия. В результате столкновения двух автобусов погибли три человека. 15 человек ранены.

Авария произошла в воскресенье около 7 часов утра на 566-м километре автодороги Р-22 в Жердевском районе Тамбовской области. Один из автобусов следовал по маршруту Москва - Волгоград, второй по маршруту Москва - Саратов.

Пострадавшие доставлены в Уваровскую центральную районную больницу. Личности погибших устанавливаются. С пострадавшими работают психологи Главного управления МЧС России по Тамбовской области. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

По данным МЧС, при попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса при избежании столкновения разъехались по обочинам. В результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет обочины.

В Главном управлении МЧС России по Тамбовской области открыта "горячая линия" по номеру 8 (4752) 72 99 50, по которой можно узнать информацию о ДТП и пострадавших.

Накануне МЧС предупреждало, что 22-23 марта на территории Тамбовской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, усиление северо-западного ветра порывами до 21 м/с, местами метель, в отдельных районах налипание мокрого снега.