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Аксёнов сообщил о подтвержденном в Крыму первом случае коронавирусной инфекции

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook.com

Аксёнов сообщил о подтвержденном в Крыму первом случае коронавирусной инфекции
Сергей Аксёнов, фото: соцсети

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса COVID -19 в регионе. Аксёнов уточнил, что первый случай коронавирусной инфекции подтверждён у жителя полуострова, прибывшего из Франции.

По данным главы Крыма, заболевший пересекал государственную границу России в автомобильном пункте пропуска, и при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. У крымчанина проявились симптомы ОРВИ. Его госпитализировали в больницу по месту жительства по всем правилам инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Он получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Как отметил Аксёнов, определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший в Крыму.  Теперь они изолированы, наблюдаются медиками, сдают анализы.

Аксёнов написал в Facebook, что "противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме", проводятся необходимые мероприятия по предотвращению распространения коронавируса на полуострове.

Глава Крыма напомнил своим землякам: "Все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом".

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