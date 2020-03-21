В МЧС сообщили, что в подвале горящего склада в районе Дмитрова находятся тонны нефтепродуктов

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21 марта 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com

Подмосковные пожарные несколько часов, с утра, пытаются локализовать пожар на горящем складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья. На месте происшествия находится первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

По словам начальника огнеборцев, работы пожарных затруднены тем, что в подвальном помещении хранится около 40 т горючей жидкости. До сих пор внутри склада происходят взрывы.

По данным Чуприяна, взрываются "бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости". Пожарные работают на безопасном расстоянии от взрывов. О пострадавших в результате крупного пожара пока не сообщается.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 32 тысячи квадратных метров. Горит часть склада и административный комплекс. Здания, которые находятся на расстоянии противопожарных разрывов, не пострадали.

Сегодня утром жители Дмитровского района увидели черные столбы дыма и рассказали о сильном пожаре.

Возгорание тушат 153 человека и 56 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и три вертолета МЧС РФ. Вертолеты сбросили порядка 140 т воды. На месте пожара работает лаборатория по замеру концентрации в воздухе вредных веществ.

Есть версия, что склад подожгли. У склада восемь арендаторов, и год назад он уже горел. Прокуратура Московской области начала проверку.