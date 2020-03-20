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На детской площадке в Севастополе женщина брызнула в лицо ребенку из баллончика

, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На детской площадке в Севастополе женщина брызнула в лицо ребенку из баллончика
качели, pixabay.com
На одной из детских площадок Севастополя женщина брызнула в лицо ребенку из баллончика. Соответствующую информацию в пятницу, 20 марта, предоставили сотрудники севастопольского управления МВД РФ.
 
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося.
 
Ранее стало известно о бытовом конфликте между мальчиком, который гулял на детской площадке с собакой, и женщиной, которая пыталась выгнать его оттуда. Сначала гражданка выталкивала ребенка, а затем подняла за ошейник его животное. Мальчик бросился защищать своего питомца и попытался ударить обидчицу. В этот момент одна из женщин, стоявших рядом, брызнула ребенку в лицо из баллончика, после чего взрослые совместными усилиями вытолкнули его с площадки. В течение некоторого времени пострадавший закрывал лицо руками, а затем ушел вместе с собакой.
ЕТ

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