В Липецке несовершеннолетняя девочка упала с пятого этажа

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 марта 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

фото: pixabey

Происшествие случилось в четверг, 19 марта, в жилом доме на улице Водопьянова. 15-летняя девочка выпала из окна. Жители, которые гуляли рядом, увидели падение ребенка и вызвали скорую помощь.

Девочку доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы. Она находится без сознания, врачи сражаются за ее жизнь. У ребенка обнаружили многочисленные травмы и переломы.

Следственная группа выясняет обстоятельства, при которых случилось ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.