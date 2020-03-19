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В Липецке несовершеннолетняя девочка упала с пятого этажа

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

В Липецке несовершеннолетняя девочка упала с пятого этажа
фото: pixabey

Происшествие случилось в четверг, 19 марта, в жилом доме на улице Водопьянова. 15-летняя девочка выпала из окна. Жители, которые гуляли рядом, увидели падение ребенка и вызвали скорую помощь.

Девочку доставили в реанимацию Липецкой областной детской больницы. Она находится без сознания, врачи сражаются за ее жизнь. У ребенка обнаружили многочисленные травмы и переломы.

Следственная группа выясняет обстоятельства, при которых случилось ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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