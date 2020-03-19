Пенсионер на велосипеде попал в ДТП на Лужской улице в Петербурге

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19 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Пожилой мужчина на велосипеде попал под колеса немецкой иномарки в Калининском районе Северной столицы России.

Как сообщили в отделе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, авария произошла в четверг утром, 19 марта. Женщина за рулем, выезжая с прилегающей территории дома №9 на Лужской улице, совершила наезд на велосипедиста, который двигался, соблюдая правила ПДД. Прибывшие на место медики приняли решение о срочной госпитализации пенсионера. Его состояние оценивается как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка для установления всех обстоятельств ДТП.