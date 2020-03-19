Под Саянском столкнулись иномарка и маршрутный микроавтобус с двумя пассажирами

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19 марта 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автомобильной аварии с участием маршрутного микроавтобуса. ДТП произошло около 8:30 недалеко от Саянска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Прибывшими на место аварии полицейскими предварительно установлено, что 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту Зима-Саянск, – говорится в сообщении. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю иномарки. В момент аварии в салоне маршрутки находилось два пассажира.