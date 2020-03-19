Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Под Саянском столкнулись иномарка и маршрутный микроавтобус с двумя пассажирами

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Под Саянском столкнулись иномарка и маршрутный микроавтобус с двумя пассажирами
фото: pixabey

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автомобильной аварии с участием маршрутного микроавтобуса. ДТП произошло около 8:30 недалеко от Саянска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Прибывшими на место аварии полицейскими предварительно установлено, что 48-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом «Форд Транзит», следовавшим по маршруту Зима-Саянск, – говорится в сообщении. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю иномарки. В момент аварии в салоне маршрутки находилось два пассажира.

СЕ

В мире

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью