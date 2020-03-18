Нуждающиеся в лечении за рубежом дети-россияне не могут попасть в США и Европу из-за закрытых границ

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18 марта 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

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Нуждающиеся в экстренном лечении за рубежом дети-россияне не могут поехать с родителями в США и Европу из-за закрытых границ. В благотворительной организации «РусФонд» рассказали, что больных из России не принимают клиники Польши, Германии и США. По данным Фонда, когда возобновится прием пациентов, пока неизвестно.

Под вопросам поездка в Штаты полуторагодовалой жительницы Югорска Юлианы Сырцевой. Для лечения девочки с диагнозом спинально-мышечная атрофия в Ханты-Мансийском округе было собрано почти два с половиной миллиона долларов.