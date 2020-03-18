В Иране 103-летнюю женщину вылечили от коронавируса и выписали из больницы

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18 марта 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pexels.com/ru-ru

В Иране 103-летнюю женщину врачи вылечили от коронавируса и выписали из больницы. Пожилая иранка была госпитализирована в городе Семнан около недели назад. После лечения выздоровевшую пациенту отпустили домой 17 марта.

Иранская долгожительница стала вторым в этой стране пожилым человеком, которому удалось излечиться от коронавируса. До нее излечился 91-летний мужчина из Кермана. Эксперты предупреждали, что новый вирус COVID-19 наиболее опасен для пожилых людей. По статистке, накопленный за период вспышки заболевания, в Китае и в Италии от коронавируса умирают пожилые люди, так как у них слабее иммунитет и есть возрастные заболевания.

По данным ВОЗ, среди заразившихся коронавирсом у пациентов в возрасте старше 80 лет уровень смертности достигает 21,9%.

По данным информационного агентства Ирана IRNA со ссылкой на Минздрав, в стране на сегодняшний день у 7,8 тысячи человек диагностирован коронавирус. Около 1,7 тысячи человек скончались.