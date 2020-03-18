На Камчатке дошкольник получил смертельные травмы при спуске с горки

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18 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Мальчик шести лет погиб во время катания на ледянке со снежной горки в Петропавловске-Камчатском, сообщила замглавы врача по медчасти городской скорой помощи Галина Куликова.

Пострадавший скончался до приезда врачей. Скорую помощь вызвали жители соседних домов. По предварительным данным, мальчик умер в результате столкновения с неустановленным препятствием во время катания с горки, уточнила Куликова.

Еще один ребенок — девочка, катавшаяся вместе с погибшим, доставлена в больницу. О ее состоянии пока информации нет, обстоятельства трагического инцидента уточняются.