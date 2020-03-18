Шестеро мужчин обстреляли автосалон и сожгли десять машин в Москве

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18 марта 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Шестерых мужчин, пытавшихся ограбить салон автомобилей, задержали на юго-востоке Москвы.

Злоумышленники совершили свое преступление в ночное время суток, сообщили в столичном МВД. Они подъехали к автосалону и несколько раз выстрелили в сторону здания, после чего скрылись с места преступления, пишет RT.

Спустя несколько дней злоумышленники вернулись к московскому автосалону и подожгли на его территории два авто. Спустя неделю преступники появились снова, чтобы обстрелять автосалон, в итоге они повредили восемь машин.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали по подозрению в совершении дерзких преступлений шестерых ранее судимых граждан. Против них возбудили уголовные дела по ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и ст.213 УК РФ «Хулиганство».