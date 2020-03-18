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Тело сотрудника Росгвардии найдено в Санкт-Петербурге

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тело сотрудника Росгвардии найдено в Санкт-Петербурге
машина Росгвардии, Zamir Usmanov/Global Look Press
Тело сотрудника Росгвардии было обнаружено на посту в центре Санкт-Петербурга. Согласно последней информации, в настоящий момент специалисты проводят тщательную проверку по факту смерти мужчины.
 
В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ранее на стационарном посту охраны действительно было найдено тело 28-летнего старшины отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району.
 
Отмечается, что сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение головы.
ЕТ
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