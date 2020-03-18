Тело сотрудника Росгвардии найдено в Санкт-Петербурге

Тело сотрудника Росгвардии было обнаружено на посту в центре Санкт-Петербурга. Согласно последней информации, в настоящий момент специалисты проводят тщательную проверку по факту смерти мужчины.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что ранее на стационарном посту охраны действительно было найдено тело 28-летнего старшины отделения вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району.

Отмечается, что сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение головы.