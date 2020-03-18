В Арктике пробила лед и вышла на поверхность подлодка США

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18 марта 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Арктике подлодка военно-морских сил пробила лед и вышла на поверхность.Подлодка находится в Арктике на учениях.

Они проводятся в Северном Ледовитом океане с целью оценки готовности ВМС к операциям в этом регионе.