Выбросившего щенка из окна мужчину приговорили к 3,5 годам колонии в Петербурге

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17 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Колпинский районный суд Петербурга признал виновным местного жителя в том, что тот выбросил собаку с четвертого этажа.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Подсудимый будет отбывать наказание за жестокое обращение с животным. Мужчина признал вину, раскаявшись в преступлении.

Суд установил, что 9 мая 2019 года он, находясь в квартире на проспекте Ленина в Колпине, выбросил метиса в окно. Подсудимый в ходе следственных мероприятий заявил, что собака была не воспитана, а ее хозяин не ухаживал за животным.