В Смоленской области четыре человека ранены при взрыве

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17 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Четыре человека ранены в результате взрыва в доме в деревне Раковка Смоленской области. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Рославльского района области.

Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу. По словам медиков, трое находятся в тяжелом состоянии, у них серьезные травмы. Пострадавшие собирались отправиться на рыбалку. Они хотели глушить рыбу, вместо того, чтобы ловить ее на удочку. Мужчины набили бутылку взрывчатыми веществами, чтобы взять ее с собой. Однако та взорвалась.