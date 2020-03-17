В Адлере на МАПП задержали гражданку РФ, находящуюся в Федеральном розыске

Аргументы Недели → Происшествия

17 марта 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

При попытке пересечь границу РФ в Адлере была задержана находящаяся в Федеральном розыске гражданка России.

На пешеходной составляющей МАПП «Адлер» сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю при выезде из Российской Федерации на линии паспортного контроля выявлена гражданка РФ, находящаяся в Федеральном розыске за совершение преступления, классифицируемого ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере»).

Указанная гражданка установленным порядком передана инициатору розыска.