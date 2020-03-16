Москвич выстрелил из пневматического оружия по девушкам-промоутерам

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16 марта 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки по промоутерам Люблинского пассажа в Москве. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Источники отмечают, что мужчину вывел из себя шум, который создавали девушки. Они в воскресенье, 15 марта, на Краснодарской улице приглашали посетителей зайти в магазин верхней одежды. Девушки 17 и 18 лет использовали для кампании громкоговоритель.

Мужчина живет в соседнем доме от того места, где произошел инцидент. Сначала он сделал девушкам замечания и попросил не кричать под его окнами. Позже он повысил голос. Девушки продолжали выполнять работу, которую дала им администрация магазина. После этого мужчина расстрелял их из пневматической винтовки. Одной девушке пуля попала в ногу, другой – в капюшон куртки.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Она устанавливают обстоятельства и детали инцидента.