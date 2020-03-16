В Самарской области коронавирус выявлен у троих человек

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16 марта 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]

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В Самарской области от коронавируса скончались три человека. На коронавирусную инфекцию проверили жителя региона, вернувшегося из Испании. Тест сдали и два человека, контактировавшие с ним после его возращения домой.

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у всех трех жителей Самарской области. В региональном правительстве рассказали: "Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют".

По данным самарских властей, определен круг всех лиц, с которыми они контактировали на территории области. Контактные лица помещены под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Самочувствие госпитализированных с коронавирусом медики оценили ближе к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что в России у 93 человек диагностирован коронавирус.