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В Испании 21-летний тренер по футболу, онкобольной, заразился коронавирусом и умер

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Испании 21-летний тренер по футболу, онкобольной, заразился коронавирусом и умер
фото: pixabay.com

В Испании 21-летний футболист-любитель, у которого был диагностирован рак, заразился коронавирусом и умер.  Гарсия был играющим тренером испанского любительского клуба "Атлетико Портанде Альта".

Молодой человек тренировал детскую футбольную команду клуба. О том, что Гарсия заразился вирусом COVID-19 и умер, рассказал президент клуба Хосе Буэно, - сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газеты Marca. 

По словам Буэно, Гарсия  был в клубе почти четыре года. Он любил футбол и работать с детьми. Онкологическое заболевание у него выявили  незадолго до заражения коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Скончались 6 632 человека. Излечились более 78 тысяч пациентов.

ИЧ

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