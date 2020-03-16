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В Чили нашлась раритетная модель советского автобуса

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Чили нашлась раритетная модель советского автобуса
фото: pixabey

Советский микроавтобус первой серии выпуска обнаружили в Чили. Ранее считалось, что эта модель была утрачена и ни одного автомобиля не сохранилось. Старый микроавтобус из СССР продавали через интернет-площадку частных объявлений.

Владелец раритета из жителей пригорода Сантьяго оценил автомобиль в 800 долларов США. Мужчина сообщает, что микроавтобус не на ходу, но уверяет, что ходовая часть находится в отличном состоянии. Владелец рекомендует переделать транспортное средство для уличной торговли – в фургон или грузовик.

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