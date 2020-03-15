В Краснодаре полицейские ловили пенсионера с дубинкой. Видео

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 марта 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

кадр из видео

В Краснодаре днем на улице Захарова правоохранители ловили пожилого мужчину, который был вооружен дубинкой. Стражи порядка пропустили пару ударов, но все же поймали и обезвредили 70-летнего "бойца".

Днем около 10:00 пожилой мужчина вооруженный дубинкой пугал прохожих, набрасывался на проезжие автомобили. Приехавшая на место происшествия полиция получила отпор от пожилого хулигана но в итоге скрутила и обезвредила его.

— Задержанным является 70-летний житель Горячего Ключа. С учётом его психологического состояния на место вызвали медиков, мужчину доставили в специализированное медучреждение, — рассказал Коноваленко.

Все обстоятельства нападения выясняются.

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