В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме

Возгорание случилось в частном доме в городе Тайшете около 21 часа по местному времени.
В ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела четырех детей. Как удалось установить, младшему было 11 месяцев, старшему шесть лет. Еще двоим погибшим было три и четыре года.
Сообщается, что назначена пожаро-техническая экспертиза и возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Также стало известно, что в момент пожара мать детей кормила скот во дворе, а где находился отец неизвестно. Семья, по данным регионального СК России, характеризуется положительно.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в автосервисе.