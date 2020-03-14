В Иркутской области четверо детей погибли при пожаре в частном доме

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14 марта 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: сайт МЧС РФ

Возгорание случилось в частном доме в городе Тайшете около 21 часа по местному времени.

В ходе тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела четырех детей. Как удалось установить, младшему было 11 месяцев, старшему шесть лет. Еще двоим погибшим было три и четыре года.

Сообщается, что назначена пожаро-техническая экспертиза и возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Также стало известно, что в момент пожара мать детей кормила скот во дворе, а где находился отец неизвестно. Семья, по данным регионального СК России, характеризуется положительно.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел пожар в автосервисе.