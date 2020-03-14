Актер Кирилл Трубецкой госпитализирован после ДТП

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14 марта 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Актер театра и кино Кирилл Трубецкой госпитализирован после ДТП. Артист театра имени Чехова попал в аварию в пятницу, 13 марта, поздно вечером. При столкновении трех автомобилей в районе дома № 18 по улице 1-я Ямская-Тверская пострадали три человека, в том числе Трубецкой.

По данным 5-tv.ru, 37-летний актер находится в отделении нейрохирургии. У него диагностировали травмы головы, сотрясение головного мозга и ушибы. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Двое из участников ДТП от госпитализации отказались.

Кирилл Трубецкой после окончания Российской Академии Театрального искусства был принят в 2007 году в труппу МХТ имени А. П. Чехова. Сыграл в 13 спектаклях. Снимается в сериалах.