Итальянский врач поделилась, что зараженные коронавирусом умирают в больнице в одиночестве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 марта 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Vaclav Pancer, globallookpress.com

Франческа Кортелларо итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, рассказала, что большего всего в последние минуты жизни умирающие от коронавируса пациенты хотят проститься с родными, детьми и внуками.

Но, как отметила доктор Франческа Кортелларо последние моменты жизни они проводят в одиночестве. Издание Sky News пишет со ссылкой на откровение врача из миланской бльницы, что паценты умоляют дать им возможность перед смертью поговорить с самыми близкими людьми. По словам Кортелларо, пациенты находятся в полном разуме, она соединяет умирающих с близкими по видеосвязи.

И они, осознавая уход из жизни, прощаются с родственниками. Доктор говорит, что у тяжелобольных не наблюдается нарколепсия. "Такое ощущение, что они тонули, и вот они сами осознали, что утонут", — поделилась Кортелларо.

Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, призвал итальянцев не паниковать из -за инфекции. Но он отметил, что самые тяжелые пациенты — пожилые люди с патологиями. Он призвал молодых людей попросить своих пожилых родных не покидать дома, доставлять им продукты. И самим обязательно соблюдать меры профилактики, носить маски, а лучше избегать разных собраний людей.

В Италии только за предыдущие сутки от коронавируса скончались 250 человек.