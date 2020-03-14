Самолет рейса Лос-Анджелес - Токио запросил экстренную посадку в Петропавловске-Камчатском

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14 марта 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Американский самолет авиакомпании Polar Air Cargo, выполнявший рейс Лос-Анджелес - Токио, запросил экстренную посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского. В камчатском аэропорту подтвердили, что запрос от экипажа американского самолета был, но решение о посадке они не приняли. Экстренной посадки не было.

Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга в минувшую пятницу совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге после анонимного сообщения о бомбе на борту воздушного судна.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о минировании самолета, выполнявшего рейс u6-173 Санкт-Петербург - Екатеринбург - Хабаровск. Борт благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" уральской столицы. После приземления самолета правоохранительные органы провели его проверку.

Ничего подозрительного не обнаружено.