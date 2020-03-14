Во Владимирской области легковой автомобиль ночью столкнулся с поездом на переезде

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14 марта 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во Владимирской области в результате столкновения минувшей ночью легкового автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде погибли два человека. Еще три человека пострадали.

Авария произошла в ночь на субботу около 2.20 мск на 16-м километре автодороги Кольчугино-Киржач в Киржачском районе. По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва и автомобиля Hyundai Solaris под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Hyundai и 29-летний пассажир погибли на месте происшествия. По данным Владимирской полиции, пострадали 16-летний, 14-летний и 18-летний подростки. Они были госпитализированы.

Массовая авария в пятницу, 13 марта, унесла жизни троих человек под Геленджиком.