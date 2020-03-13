Мужчина обратился в СКР после избиения депутатом Тришиным

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13 марта 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

фото: pixabay.com

В Омской области депутат районного совета Тюкалинска Александр Тришин ударил мужчину на АЗС за то, что он плохо убирает снег. Александр Тришин - спортсмен, тренер по рукопашному бою. Дворником на АЗС работает 67-летний мужчина, который ранее перенес операцию на сердце.

Пострадавший работник АЗС находится в больнице. Он написал заявление по поводу избиения Тришиным в полицию.

Директор АЗС уточнил, что депутат нанес пенсионеру несколько ударов по лицу и телу. На следующий день ему стало плохо.

В Совете депутатов Тюкалинского района работает комиссия по депутатской этике. Разбираться в инциденте с местным депутатом Александром Тришиным, в отношении которого начата доследственная проверка, комиссия будет только в том случае, если в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Спикер совета депутатов Тюкалинского района Николай Лаптев охарактеризовал Тришина как активного, имеющего на все свой личный взгляд, который не всегда совпадает с правдой. По оценке Лаптева, Тришин очень часто оказывается неправ, но упертый, с ним очень сложно договориться.