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В Рязани хирург удалил опухоль весом в 30 килограммов

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

В Рязани хирург удалил опухоль весом в 30 килограммов
фото: pixabey

В Рязани хирурги сделали редкую операцию, удалив пациентке 30-килограммовую опухоль. В настоящее время женщина выписана из больницы, сообщили в пресс-службе Минздрава Рязанской области.

Шесть лет назад у женщины была выявлена опухоль. Врачи не исключали, что это злокачественное новообразование малого таза. Однако женщина, зная об этом, упорно отказывалась от операции. Сопротивляться лечению она перестала, когда заболевание уже стало серьезно тревожить — по словам медиков, «значительно сказалось на качестве жизни».

47-летняя пациентка поступила в рязанский онкологический диспансер. Здесь специалистами 3-го онкологического отделения была проведена операция по удалению опухоли.Операция оказалась довольно редкой: огромное новообразование выросло в забрюшинном пространстве между связками матки. Хирургам потребовалось два часа поистине ювелирной работы, чтобы удалить эту громадину.

СЕ

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